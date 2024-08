Azambuja vai pagar com retroactivos parte do valor do passe até Virtudes

O regulamento municipal em Azambuja para o passe das Virtudes ainda não está concluído. De acordo com a vereadora da Câmara Municipal de Azambuja, Mara Oliveira, o documento era para estar pronto em Julho mas atrasou. A autarca comprometeu-se a reencaminhar o documento a todos os vereadores, assim que estiver concluído, para darem as suas sugestões antes da aprovação em reunião de câmara. O valor a ser atribuído já ficou previsto em orçamento municipal e será pago com retroactivos a partir de Janeiro, independentemente da data de aprovação do regulamento. Recorde-se que no início deste ano, o executivo socialista assumiu o compromisso de suportar o montante que os utilizadores das Virtudes pagam a mais do que os de Vila Nova da Rainha e Azambuja, no mesmo concelho, que beneficiam do passe Navegante. Em média, esse acréscimo situa-se nos 24 euros mensais e, segundo a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, há entre 65 a 70 pessoas a utilizar o comboio como meio de transporte diário, a partir do apeadeiro das Virtudes.