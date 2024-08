Empresa do concelho de Santarém ganha prémio no Mediterranian Taste Awards

A Câmara de Santarém congratulou publicamente a empresa Abelhas e Companhia, com sede na Póvoa da Isenta, pela conquista da medalha de ouro nos Prémios de Sabores do Mediterrâneo com o seu “Mel Multifloral”. Segundo informa o município, na edição de 2024 foram analisadas centenas de amostras de 18 países, que contaram com provas de especialistas os quais examinaram minuciosamente o sabor, o aroma, a textura e a aparência, identificando os alimentos e bebidas com melhor sabor.

Nuno Russo, vereador da Câmara de Santarém com o pelouro do desenvolvimento agrícola do concelho, afirma que “a apicultura é uma actividade económica em crescimento e um sector fundamental para a agricultura e para o ambiente ao desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento sustentável das zonas rurais”, sendo essencial a estratégia definida pelo município na promoção e valorização das várias áreas do sector agrícola no concelho. Feito no Ribatejo, o “Mel Multifloral” foi um dos três produtos portugueses a receber uma medalha nos prémios MTA de 2024 e a entrar na lista dos melhores méis de 2024. Os provadores descreveram o Mel da Abelhas e Companhia como “dourado claro, cor de mel límpida e um sedutor nariz floral. Há aqui um sabor individual de mel que é muito limpo e puro. O corpo é satisfatório e não muito pesado”. Abelhas e Companhia é uma empresa que trabalha na área da apicultura, com exploração, produção e venda de material apícola bem como consultoria na mesma área.