Falta de civismo transforma em lixeiras ruas da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

O que falta é a recolha de embalagens e de monos. Está à vista de todos por toda a freguesia. A população não precisa de sensibilização, precisa é de limpeza e paga para isso. Há vários dias que as embalagens andam a voar pelas ruas. Tenho mantido as minhas em casa para não as acumular na rua, e como eu outras pessoas, por certo. A junta e a câmara estão é a sensibilizar a população para deixar de fazer a separação dos resíduos.

Paula Ferreira