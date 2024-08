Famílias de alunos de Benavente devem 93 mil euros em refeições escolares

Câmara de Benavente vai avançar para cobrança coerciva das dívidas que não forem liquidadas ou sujeitas a plano de pagamento até dia 8 de Agosto.

A Câmara de Benavente acumulou, até 2022, um total de 93.355 euros de dívidas de refeições escolares, até ter implementado um sistema de pré-pagamento para as refeições nas escolas do concelho. A autarquia procedeu a um levantamento de todas as dívidas e, em Julho último, enviou 513 notificações por correio registado, informando da possibilidade de pagamento voluntário. As famílias podem optar pelo pagamento integral ou fraccionado até 11 prestações.

De acordo com o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, 38 famílias já efectuaram o pagamento e 10 solicitaram o pagamento em prestações. O prazo para regularização das dívidas termina a 8 de Agosto. Quem não cumprir com o pagamento dentro do prazo fica sujeito a medidas aprovadas pelo município, com alguns processos a avançar para cobrança coerciva nas Finanças, acrescida de juros de mora a partir de 9 de Agosto.

A Câmara de Benavente é responsável pela gestão e fornecimento de refeições nos refeitórios escolares de todos os estabelecimentos de educação e ensino da rede pública do concelho.