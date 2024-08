Férias em Alpiarça com cultura, desporto e natureza

Durante a semana 22 a 25 de Julho, os jovens que participaram no programa “Férias ON”, do município de Alpiarça, participaram em actividades diversificadas que combinaram cultura, desporto e contacto com a natureza. Iniciaram a semana com uma visita aos Nirvana Studios, onde exploraram o mundo da produção musical e artística.

A programação desportiva incluiu uma sessão animada de Bike Ride no complexo desportivo. No âmbito das artes cénicas, os jovens participaram num workshop de teatro na Casa dos Patudos. A experiência permitiu-lhes desenvolver habilidades de expressão corporal e vocal, além de trabalharem em equipa para criar pequenas performances teatrais. A semana culminou com a actividade “A Natureza perto de nós”, onde construíram comedouros para pássaros para serem colocados na Albufeira dos Patudos. A actividade destacou a importância da preservação ambiental e o cuidado com a fauna local.