Fica em liberdade suspeito de atropelar mortalmente ciclista em Coruche

Foi sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência o homem de 44 anos suspeito de conduzir o veículo que atropelou João Pedro Mateus, um ciclista de 72 anos que não resistiu aos ferimentos.

O automobilista que atropelou e não prestou auxílio a João Pedro Mateus foi identificado pela GNR e ficou em liberdade com a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência (TIR), confirmou esta semana a O MIRANTE fonte da força de segurança. A mesma fonte garante que a medida de coacção “é normal” quando em causa estão “crimes” relacionados com acidentes de viação, adiantando que a investigação ainda se encontra “numa fase precoce”, o que justifica “apenas a aplicação de TIR”.

Ainda “sem toda a prova reunida”, a GNR está ciente de que “será o resto da investigação a ditar” as etapas seguintes. “É mesmo muito precoce, tanto assim é que a medida de coacção aplicada foi a menos gravosa”, garantiu. A GNR explica que será feito “um relatório circunstanciado e pormenorizado” do acidente, assim como estão a ser recolhidos elementos de prova. Segue, depois, o procedimento habitual nestas situações com o processo a ser encaminhado para o tribunal, que irá julgar e sentenciar o suspeito que, por sua vez, poderá apresentar recurso. “Vai demorar muito tempo”, vincou.

Também contactada por O MIRANTE, fonte do Ministério Público confirmou que o inquérito está em investigação no Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. “Tudo o que se passa, neste momento, é com o NICAV. Só depois do inquérito concluído é que eles nos remetem o processo”, sintetizou.

Recorde-se que João Pedro Mateus, de 72 anos, morreu dia 11 de Julho, vítima de atropelamento e fuga na freguesia de Fajarda e Erra, em Coruche. Um homem de 44 anos foi identificado, cinco dias depois, como sendo o automobilista que conduzia a viatura que bateu na bicicleta em que seguia João Pedro Mateus na Estrada Nacional 114-3, perto do entroncamento do Biscainho.

Durante a investigação, a viatura terá sido detectada estacionada num estaleiro em Foros de Almada, concelho de Benavente, e foram pedidos mandados de busca ao local, que foram executados.