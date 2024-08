Iluminação Led em semáforos de Vila Chã e Cruz do Campo

A Câmara Municipal do Cartaxo anunciou que já foram realizados os trabalhos de melhoria nos semáforos de Vila Chã de Ourique e da Cruz do Campo. Estes incluíram a substituição do software e a instalação de iluminação Led, com o objectivo de melhorar a eficiência energética e a visibilidade.