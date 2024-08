Incêndio desaloja família em Alenquer

Casal com um filho menor vai ficar alojado temporariamente em casa de familiares até estarem reparados os danos na moradia.

Uma família ficou desalojada na sequência de um incêndio ocorrido no dia 31 de Julho, na sua habitação no Estribeiro, na freguesia de Abrigada e Cabanas de Torres, concelho de Alenquer. Em declarações a O MIRANTE, o comandante dos Bombeiros de Alenquer, Daniel Ribeiro, disse que o fogo não causou vítimas mas provocou danos na moradia.

A Protecção Civil Municipal esteve no local para realojar a família, mas o casal, com um filho menor, optou por ficar temporariamente em casa de familiares. O alerta para os bombeiros de Alenquer foi dado às 15h45 e no local estiveram 22 operacionais e oito veículos. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela GNR.