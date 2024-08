Jovem de 17 anos detido por tráfico de droga em Almeirim

Um jovem de 17 anos foi detido pela GNR, no concelho de Almeirim, por suspeita de tráfico de estupefacientes. Durante uma acção de patrulhamento preventivo e de combate à criminalidade, os militares da Guarda depararam-se com o suspeito na via pública, o qual ao detectar a presença dos militares, fugiu do local. O suspeito acabou por ser localizado e fiscalizado, tendo-lhe sido realizada uma revista sumária em que foi possível constatar que o jovem se encontrava na posse 200 doses de haxixe. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público.