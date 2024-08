Jovem de Coruche morre numa briga fortuita em zona de bares de Albufeira

A morte de Francisco Rouxinol causou grande consternação em Coruche, onde praticava futsal, foi nadador-salvador e actuava como DJ. Estudava também enfermagem em Santarém.

Francisco Peseiro Rouxinol morreu aos 19 anos na sequência de lesões sofridas alegadamente após uma briga fortuita na madrugada de segunda-feira, 5 de Agosto, em Albufeira. A Polícia Judiciária está a investigar os contornos da rixa e consequente queda do jovem na via pública, na Travessa de Cândidos dos Reis, uma zona de bares da cidade algarvia. Terá sofrido um soco de um indivíduo, que já terá sido identificado pelas autoridades, e embatido com a cabeça com violência no chão.

O jovem de Coruche foi assistido por uma equipa dos Bombeiros de Albufeira e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Faro. Entrou em paragem cardiorrespiratória, que chegou a ser revertida na ambulância durante o transporte para o Hospital de Faro. Na unidade hospitalar entrou com vida, em estado muito grave, e foi ventilado. Em morte cerebral, o óbito seria declarado horas mais tarde.

Francisco Rouxinol estava de férias com um grupo de amigos no Algarve. Era amante da música electrónica e assegurava, enquanto DJ, várias noites e madrugadas em eventos da região onde vivia, nomeadamente as festas da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Coruche. Uma das últimas actuações, em nome próprio, foi no dia 20 de Julho no Festival da Juventude de Coruche.

João Joaquim Pereira, ou DJ Johnny Q, foi um dos amigos que partilhou histórias e o ajudou nas primeiras lides. “Fiz questão de partilhar com ele toda a minha playlist de anos de trabalho para se desenrascar nos primeiros tempos”, frisou nas redes sociais, despedindo-se com uma mensagem emocionada referindo-se a Francisco Rouxinol como tendo partido “um dos grandes”.

O jovem era estudante no primeiro ano do 38.º curso de Enfermagem da Escola Superior de Saúde de Santarém. O professor Mário Silva, coordenador do ano, teve maior proximidade com a turma de Francisco Rouxinol. “Francisco. Um jovem que entrou na Escola Superior de Saúde de Santarém com o objectivo de ser enfermeiro. Um ano em que fez amigos, sempre muito educado e sereno. Deixa a sua identidade como Pessoa e como estudante”, sublinhou igualmente nas redes sociais.

O adolescente era nadador-salvador na Associação Búzios e jogava futsal no Clube Associativo Desportivo (CAD) de Coruche. A notícia do seu falecimento deixou a comunidade consternada e o clube chegou a endereçar, na sua página de Facebook, os sentimentos “a toda a família, amigos e a todos que tiveram oportunidade de conhecer e jogar com este grande homem”, apagando depois a publicação.

Na última semana, a Câmara de Albufeira anunciou a instalação de 70 câmaras de videovigilância e o reforço de segurança para moderar comportamento excessivos nas zonas de diversão nocturna, ao abrigo de uma campanha que arrancou precisamente na passada segunda-feira.