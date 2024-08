Munícipe reclama obras à Câmara de Alenquer e pondera recorrer à justiça

Carlos Santos, proprietário da moradia no Lagar das Machedes, em Atouguia, onde ocorreu um aluimento de terras, diz que a Câmara de Alenquer ainda não se comprometeu com uma data para resolver o problema. O morador pede uma intervenção imediata, mesmo que provisória, para mitigar o aluimento de terras para a ribeira de Machede e relembra que a obra deve ser feita antes da época da chuva.

Até ao fecho desta edição, o curso de linha de água em frente à moradia de Carlos Santos não tinha sido limpo. Caso a Câmara de Alenquer não proceda a essa intervenção em breve, o morador pondera avançar para a justiça. “As quatro pessoas que foram confrontadas no dia da intervenção e no local, com a não limpeza da linha de água junto ao meu lote, incluindo o vereador José Honrado, disseram o mesmo: que tinham ordem expressa para não ser efectuada a limpeza. Mas continuo sem saber quem deu a ordem e porquê”, lê-se na missiva enviada à autarquia.

O morador voltou à ultima reunião de câmara onde questionou o executivo liderado por Pedro Folgado. O edil não se comprometeu com datas para a intervenção na ribeira, uma vez que a câmara ainda não elaborou o projecto que tem de submeter à Agência Portuguesa do Ambiente.

Na mesma reunião, o vereador do PSD, Nuno Henriques, defendeu a resolução do problema com celeridade e fora das reuniões públicas. “Esta situação para nós pode parecer pequena mas para as pessoas que vivem ali não é. A câmara já ultrapassou o prazo de resposta de 10 dias para dizer onde está o dinheiro da garantia bancária da empresa que faliu e que tinha a obrigação de fazer as obras na urbanização”, afirmou. Também para o vereador da CDU, Ernesto Ferreira, este assunto está a levar demasiado tempo a resolver e alerta que as margens da ribeira vão ter problemas caso não haja uma intervenção.

Recorde-se que após as queixas de Carlos Santos, a Câmara de Alenquer pediu ao Banco Santander Totta, no dia 1 de Julho deste ano, um oficio para aferir a validade, valor e faculdade de accionamento da garantia bancária do loteamento, que a 29 de Agosto de 2013 era de 341 mil euros.