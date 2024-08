Município de Abrantes reage à contestação das obras na ribeira de Rio de Moinhos

Esta notícia demonstra, mais uma vez, que o dono da obra, a Câmara de Abrantes e a APA nunca estiveram na Pucariça, nunca viram a ribeira de Rio de Moinhos/Pucariça, nem visitaram estas terras, nem falaram com a comunidade, antes de decidirem fazer este projecto. Estão a financiar, cegamente, uma obra que acham ser boa só porque vai custar muito dinheiro (3 milhões!) Já as máquinas estavam a escavar e o estaleiro cheio de rolos de plástico, ferros e pedrinhas brancas, e só depois de haver queixa de alguns cidadãos atentos, começaram a ir casa a casa convencer as pessoas a assinar documentos, que nem data tinham!

Maria João Carvalho