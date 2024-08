Obras nas ruas de Pontével já estão em curso

O município do Cartaxo iniciou os trabalhos referentes à empreitada de conservação de estradas na freguesia de Pontével, nomeadamente Rua da Fonte, Rua Tenente Valadim, Rua Azevedo Coutinho e Rua Bartolomeu Joanes. Na próxima semana prevê-se trabalhos no Largo Camões, Rua Camões, Rua do Outeiro, Rua Capelo, Rua da República, Travessa das Bruxas, Travessa dos Escudeiros, Praça Serpa Pinto, Travessa do Casalinho e Avenida João de Deus.

A câmara municipal solicita a compreensão de todos os moradores face aos eventuais incómodos causados por estas intervenções, recomendando que evitem estacionar as suas viaturas nas vias mencionadas durante o período dos trabalhos.