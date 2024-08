Ourém é exemplo de boas práticas em benefício dos cuidadores informais

A Câmara Municipal de Ourém foi reconhecida, no âmbito da terceira edição da Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI), com o projecto “Sessões de Educação para a Saúde para Cuidadores Informais”, pertencendo agora à rede de autarquias que adoptam as melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais, revela o município em comunicado. A RACCI é uma iniciativa do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais que pretende distinguir, divulgar e amplificar as melhores práticas levadas a cabo ou formalmente por municípios e freguesias nesta área, em Portugal, através da atribuição de selos de mérito.