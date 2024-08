Praga de baratas em Tomar difícil de controlar

Não é a primeira vez que os vereadores do PSD no executivo municipal de Tomar alertam para uma infestação de baratas na cidade. O assunto voltou a estar em cima da mesa na reunião de câmara de dia 22 de Julho, depois do vereador Tiago Carrão (PSD) dar conta das queixas, nas últimas semanas, de vários moradores nas ruas Diogo de Arruda e Gregório Lopes, até à rua 13 de Fevereiro. Os relatos que chegam, afirma, é de uma praga de baratas “nunca antes vista”. Tiago Carrão acrescentou que a situação está a tomar proporções significativas um pouco pela cidade, em particular nas zonas referidas. O autarca social-democrata questionou o executivo se a desbaratização, que tinha sido anunciada pelo presidente da câmara na Assembleia Municipal de Tomar realizada em Junho, já está em curso. “Isto é um tema preocupante, daquilo que me chegou são situações dramáticas”, reforçou.

O vereador da maioria socialista, Hélder Henriques, garantiu que a desbaratização foi realizada e que o município está a realizar desbaratizações e desratizações de três em três meses. Filipa Fernandes, vice-presidente da câmara, mencionou que também lhe têm reportado o mesmo problema, mas que a situação se deve também ao processo de desbaratização. “Quando se coloca o produto para os colectores as baratas têm tendência a fugir”, explicou a autarca.