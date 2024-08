Santarém adjudica reparação e manutenção de semáforos

A Câmara de Santarém adjudicou à empresa Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações a reparação e manutenção de semáforos de responsabilidade municipal pelo valor de 68.343 euros mais IVA. O contrato tem a duração de 36 meses e prevê intervenção em 19 localizações, começando os trabalhos já esta semana.

Uma das instalações semafóricas a intervencionar é a do entroncamento da Estrada Nacional 3 com a Rua 16 de Abril, na saída norte da cidade, que não tem estado a funcionar correctamente há alguns meses. Os sinais estão constantemente em amarelo intermitente, o que acaba por causar alguns congestionamentos de trânsito, afectando sobretudo quem vem do Alto do Bexiga e quer entrar na EN3.