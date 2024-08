Santarém prevê investimentos de 3,8 milhões na gestão de resíduos urbanos

O município de Santarém pretende implementar um conjunto de medidas, nomeadamente o reforço dos meios de fiscalização na recolha de resíduos e o combate ao desperdício alimentar.

A Câmara de Santarém apresentou o plano municipal para a gestão de resíduos urbanos, documento estratégico que prevê investimentos de 3,8 milhões de euros para promover uma economia circular através da recolha e tratamento mais eficientes dos resíduos. Até 2030, o município pretende implementar um conjunto de medidas, nomeadamente o reforço dos meios de fiscalização na recolha de resíduos, a actualização do regulamento municipal e digitalização dos serviços de gestão de RU (Resíduos Urbanos) e qualificação das equipas técnicas e operacionais.

Segundo a chefe da equipa multidisciplinar de acção para a sustentabilidade da Câmara Municipal de Santarém, Maria João Cardoso, o documento marca a transição de uma economia linear para uma economia circular. “Este é um documento diferenciador, investir nos resíduos é sinónimo de investir nas pessoas porque vamos aumentar a qualidade de vida. A gestão de resíduos produz emprego, produz materiais para as empresas e traz mais qualidade de vida às comunidades”, disse a responsável, em declarações à Lusa.

O município pretende ainda combater o desperdício alimentar através de um programa de doação de refeições não servidas na cantina, criar uma rede de reparação de equipamentos e electrodomésticos e implementar o projecto “cabaz municipal de desperdício zero”. Ainda de acordo com Maria João Cardoso, estas medidas vão ajudar o município a atingir as metas de recolha definidas pela Agência Portuguesa para o Ambiente (APA), nomeadamente ao nível da recolha multimaterial, como embalagens de cartão, plástico e metal, e na recolha de monos, como móveis, electrodomésticos e sofás. “A cidade de Santarém, como uma cidade de média dimensão, tem todos os requisitos para ser uma cidade exemplar na gestão de resíduos urbanos”, afirmou.

O município pretende ainda criar um guia para eventos sustentáveis, mobilizar as comunidades menos participativas no processo de reciclagem, aumentar a adesão dos restaurantes aos serviços de recolha de biorresíduos, melhorar a rede de infraestruturas de recepção de resíduos e ainda implementar um serviço de recolha por ecocentros móveis.

Estas medidas terão um custo de 3,8 milhões de euros, adiantou a chefe da equipa multidisciplinar de acção para a sustentabilidade da Câmara de Santarém, salientando que a autarquia está a encarar os resíduos não como um custo, mas “como um recurso e um factor de competitividade”.