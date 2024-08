Suspeito de tentativa de homicídio em Ourém fica em prisão preventiva

O homem foi detido pela Polícia Judiciária, no concelho de Ourém, por ter esfaqueado outro homem numa briga devido a consumo e pequeno tráfico de droga.

O suspeito de homicídio na forma tentada em Ourém vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou fonte policial. O homem foi detido no dia 31 de Julho pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no concelho de Ourém, por suspeita de homicídio na forma tentada, por ter esfaqueado um outro homem, no passado dia 4 de Julho, anunciou a Polícia Judiciária.

O detido foi ouvido por um juiz de instrução criminal, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva. Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), os dois homens conhecem-se há algum tempo e desentenderam-se devido a consumo e pequeno tráfico de droga. O suspeito utilizou uma arma branca para ferir com gravidade a vítima, de 45 anos. “Os factos, à data comunicados a esta PJ, foram o culminar de uma relação conflituosa entre ambos. A vítima sofreu diversas agressões físicas que lhe provocaram distintas lesões, entre elas a fractura da mandíbula e lesões perfurantes na zona da face, crânio e mãos, estas últimas, lesões de defesa”, refere o comunicado.

A detenção “ocorreu no âmbito de uma operação policial para cumprimento de mandados de busca domiciliária, a uma viatura e, ainda, um mandado de detenção fora de flagrante delito, que permitiram a recolha de prova que indicia fortemente o detido pela prática do crime”.