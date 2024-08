ULS da Lezíria quer reforçar aposta na hospitalização domiciliária

A administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria reuniu com instituições do sector social que gerem lares de idosos. O objectivo é melhorar a articulação e a comunicação entre as partes.

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria reuniu com representantes de entidades do sector social da sua área de abrangência, visando fomentar uma maior articulação e melhorar a comunicação entre a ULS e essas organizações. No encontro estiveram dirigentes de Santas Casas da Misericórdia e de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que têm estruturas residenciais para idosos (ERPI).

João Soares Ferreira, director clínico para os cuidados de saúde primários, referiu que a ULS da Lezíria pretende continuar a apostar na hospitalização domiciliária. O objectivo é alargar a sua cobertura geográfica de acordo com o recomendado pelos critérios definidos (distância máxima de 30 minutos e/ou num raio de 30 km do hospital). A hospitalização domiciliária permite que os doentes possam estar internados no conforto de sua casa e, simultaneamente, possibilita reduções de custos. João Formiga, enfermeiro director, apresentou um projecto-piloto desenvolvido no Cartaxo, intitulado “Cuidar’t”, dirigido a doentes que têm alta do hospital. Visa a prevenção de agudizações da doença através da intervenção de uma equipa que se desloca ao local. Conforme explicou, “os cuidados podem ser prestados pela equipa no local ou, se houver necessidade de um apoio mais especializado, é equacionada a possibilidade de hospitalização domiciliária”. A intenção da ULS passa por conseguir alargar o projecto a outros concelhos.

A presidente do conselho de administração da ULS da Lezíria, Tatiana Silvestre, sublinhou a determinação de manter o diálogo com o sector social e de estabelecer protocolos de articulação para a hospitalização domiciliária com mais instituições que estejam interessadas e reúnam os critérios necessários, nomeadamente geográficos. A ULS da Lezíria pretende também reunir com a Segurança Social.