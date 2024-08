Um morto em acidente com quatro veículos na A13

Um acidente de viação que envolveu três veículos ligeiros e um pesado causou na madrugada deste domingo, 4 de Agosto, causou um morto e quatro feridos ligeiros na auto-estrada A13, no concelho de Salvaterra de Magos. A colisão aconteceu ao quilómetro 61,6 no sentido sul-norte, pouco depois da meia-noite e obrigou a interromper a circulação nesse sentido durante quase cinco horas.

O alerta para o acidente foi dado às 00h11 e no local da colisão, na área de Glória do Ribatejo e Granho, estiveram 24 operacionais, os bombeiros de Benavente e de Salvaterra de Magos, duas viaturas médicas do Hospital de Vila Franca de Xira e de Santarém e a GNR.