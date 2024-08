UTICA abre inscrições para professores voluntários

A Universidade da Terceira Idade do Concelho de Azambuja, a UTICA, abriu as inscrições para professores voluntários para o próximo ano lectivo de 2024/2025. A UTICA é um espaço de troca de saberes, com o objectivo de criar e promover, de forma contínua, actividades socioculturais.

Criado em 2015, numa parceria entre o Município de Azambuja e a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, é um projecto que apoia o envelhecimento activo para pessoas com mais de 50 anos, no contexto de aprendizagem ao longo da vida. Não sendo necessário ter uma formação especifica, a UTICA procura professores voluntários com competências numa determinada área, para integrar o projecto.