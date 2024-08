Festa de Nossa Senhora da Oliveira no Tramagal

A centenária Festa em Honra de Nossa Senhora da Oliveira, no Tramagal, decorre até 17 de Agosto. Do programa constam diversos espectáculos todos os dias, a partir das 21h30 até de madrugada, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra. No âmbito dos festejos realiza-se também a segunda Volta a Tramagal, corrida popular de ciclismo na manhã do dia 15 de Agosto e um Torneio de Sueca, no sábado, dia 17, a partir das 14h30m, na sede da freguesia.

No edifício do mercado encontra-se o serviço de bares e restauração, cafetaria e doçaria, quermesse, feira de artesanato, uma Loja do Tramagal onde serão expostos e comercializados produtos típicos locais, bem como diversões para as crianças.

As cerimónias religiosas em honra de Nossa Senhora da Oliveira, padroeiras locais, com realização de missa e procissão, têm início pelas 18h00 do dia 15 de Agosto, junto à Igreja. Para além da promoção sociocultural e do convívio da comunidade, este ano a festa terá também como motivação a reunião de fundos para apoiar a construção do Lar do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Oliveira.