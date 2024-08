Festival Vapor regressa ao Entroncamento em Setembro

Programa de música, performance, cinema, literatura e oficinas vai decorrer sob o tema genérico “Fantasiar o Futuro”.

O Festival Vapor, organizado pela Câmara do Entroncamento e pelo Museu Nacional Ferroviário, regressa este ano, entre 27 a 29 de Setembro, com um programa de música, performance, cinema, literatura e oficinas, sob o tema genérico “Fantasiar o Futuro”.

Remetendo a apresentação do programa do festival para breve, a organização adianta que o Vapor “mantém uma linha punk em várias actividades. Em fusão com uma programação musical que vai do rock ao folk, este ano, o festival apresenta sonoridades da tradição portuguesa com a música electrónica de Ana Lua Caiano, vencedora do prémio artista revelação nos PLAY - Prémios da Música Portuguesa”.

“Projectar, desejar um mundo inventivo com soluções para os novos e problemas de sempre. Artes, tecnologia e ciência como arautos de um futuro melhor, mais diverso, inclusivo e sustentável. Neste festival, pretende-se potenciar a acção fantasiosa do ser humano, tão necessária para os processos criativos e para a esperança no mundo. No Festival Vapor, o Entroncamento é a encruzilhada do conhecimento com a diversão”, afirma a organização numa nota de imprensa.