Freixianda voltou a receber tradicional Festa do Emigrante

Festa foi uma vez mais ponto de encontro para milhares de pessoas.

A vila de Freixianda, no concelho de Ourém, recebeu mais uma edição da tradicional Festa do Emigrante. Resultante de uma parceria da Liga de Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda com o município de Ourém, e o apoio da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e empresas locais, a festa foi uma vez mais ponto de encontro para milhares de pessoas, em grande parte emigrantes que, nestes meses de Verão retornam à sua terra natal.

Para além da animação e gastronomia variada, a música ficou a cargo do Grupo PA3 e de “Saul e sua banda”. De seguida, os DJ’s Ben da TVI e Pedro Silva animaram os resistentes até de manhã. O presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, marcou presença na iniciativa acompanhado de vários autarcas do concelho e representantes de entidades. As receitas da Festa do Emigrante de Freixianda revertem para a secção dos Bombeiros da localidade.