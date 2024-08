Município cede instalações à associação Palha de Abrantes

O executivo da Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a cedência, a título gratuito, de parte do edifício onde funcionaram os Serviços Municipalizados, na Rua Ator Taborda, à associação cultural Palha de Abrantes, que ali vai situar a sua sede. Com essa medida, o município pretende promover a preservação do património edificado e mostrar o seu reconhecimento às entidades que desenvolvem actividades em prol da comunidade.

O edifício, que acolhe também a Universidade da Terceira Idade de Abrantes, passará a acolher a Associação Palha de Abrantes, fundada em 1995, promotora de diversos projectos culturais, entre as quais se destacam actividades como a exibição de filmes, concertos, conferências e debates, lançamento de livros e exposições. É no seio desta associação que funciona o Centro de Estudos de História Local de Abrantes que, desde 2003, organiza anualmente as Jornadas de História Local e é responsável pela edição da revista de História Local “Zahara”, com periodicidade semestral.