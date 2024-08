Ourém aprova vários protocolos com associações do concelho

Câmara Municipal de Ourém vai apoiar a realização de obras em três associações do concelho, num investimento de cerca de 40 mil euros.

Na última reunião da Câmara Municipal de Ourém, que se realizou a 5 de Agosto, foram apreciados e aprovados um conjunto de protocolos que vão ser estabelecidos com o tecido associativo do concelho. Com o Rotary Club de Fátima o município aprovou atribuir um apoio financeiro que visa financiar a implementação do “Projecto ambiental de reflorestação na Zona da Ortiga”. O investimento é superior a 14 mil euros, correspondente a 45% do valor total previsto. A União Desportiva de Pinheiro e Cabiçalva vai receber cerca de cinco mil euros para os encargos decorrentes da “Implementação de pista de manutenção”, em terreno junto à sede da associação. Com a União das Freguesias de Matas e Cercal, a autarquia vai financiar parte das obras de “iluminação do Campo de Jogos das Matas”, num investimento de cerca de 18 mil euros, correspondente a 80% do valor total.