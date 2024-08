340 mil euros para reabilitar Pista de Atletismo de Fátima

Câmara Municipal de Ourém vai investir cerca de 340 mil euros na requalificação da Pista de Atletismo de Fátima, espaço que recebe competições nacionais e internacionais todos os anos.

A Pista de Atletismo de Fátima vai receber obras de requalificação, depois do executivo municipal da Câmara de Ourém ter aprovado o caderno de encargos referente à empreitada. O equipamento há muito que apresenta sinais de degradação, o que impossibilitava a realização de provas de atletismo regionais ou nacionais de maior exigência, segundo refere a autarquia em comunicado. O documento agora apresentado e aprovado, contempla a renovação do piso da pista e respectivas marcações e a criação de um fosso de quedas para saltos, assim com todos os trabalhos acessórios necessários, para a pista do Estádio Papa Francisco, num investimento estimado a rondar os 340 mil euros.

A Pista de Atletismo de Fátima recebe todos os anos grandes competições, onde em muitas delas participam as maiores promessas do atletismo nacional. Para o concelho de Ourém vão todos os anos atletas e dirigentes de clubes com maior tradição no atletismo como Sport Lisboa e Benfica e Sporting Clube de Portugal. A representação do concelho de Ourém e da cidade de Fátima é realizada pelo Grupo de Atletismo de Fátima (GAF).