Campo de ténis no Entroncamento encerrado sem justificação

Campo de ténis próximo do Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento era utilizado por moradores. Acesso ao campo foi interdito sem motivo aparente. Presidente da câmara não deu esclarecimentos sobre o assunto.

O campo de ténis situado na Rua Gustave Eiffel, no Entroncamento, foi encerrado sem explicação ou motivo aparente. Situado numa zona urbana, perto do CERE e de várias habitações, o campo servia para os moradores e para vários jovens que ali realizavam partidas sem necessidade de aluguer.

Rui Madeira, vereador do PSD na Câmara do Entroncamento, deu voz na última reunião do executivo à preocupação de alguns moradores e de pais de jovens que tinham no campo um ponto de encontro ao fim do dia, para praticar desporto. O vereador questionou o executivo sobre a razão do encerramento, aparentemente, sem justificação e quem tinha ordenado a interdição do espaço. “Foram identificados alguns problemas no campo? Se sim, não havia outra solução possível? Qual a razão de interditar o acesso a um espaço de prática desportiva e de lazer que servia a comunidade”, questionou.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), não deu qualquer resposta à questão em concreto, tendo aproveitado para responder às outras questões colocadas, em simultâneo pelo vereador. “Todas as questões levantadas pelo senhor vereador, se forem do conhecimento da câmara, são reencaminhadas para os respectivos serviços”, diz.