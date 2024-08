João Nuno Batista sagra-se bicampeão europeu de triatlo

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas venceu a final do Campeonato da Europa de Triatlo em juniores, numa prova realizada na Turquia.

O atleta João Nuno Batista, do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) sagrou-se bicampeão da Europa de Triatlo ao vencer novamente em Balikesir (Turquia), no sábado, 10 de Agosto, na final do Campeonato da Europa de Triatlo em juniores. Numa prova disputada em distância super-sprint, com semifinais realizadas no dia anterior, João Nuno Batista cumpriu os 260m de natação, 6,9 quilómetros de bicicleta e 1,8 quilómetros de corrida em 18m15s, deixando o francês Nils Serre Gehri a nove segundos, e o húngaro Márton Kropkó a 14 segundos.

O município de Torres Novas felicitou o Clube de Natação de Torres Novas e o treinador Paulo Antunes “por todo o trabalho desenvolvido, que resulta já num vastíssimo palmarés, em constante evolução”. O sucesso alcançado, frisou o presidente da câmara, Pedro Ferreira, numa nota pública, “deve-se ao forte empenho e dedicação do João Nuno, a que não será certamente alheio todo o apoio familiar, em particular a inspiração e o companheirismo do seu irmão Ricardo Batista, que recentemente representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris, tendo conquistado dois diplomas. Um caminho de vitórias que continuarão certamente a trilhar juntos, sob o olhar pleno de orgulho de todos nós”, lê-se na nota.

Maria Tomé também competiu na Turquia, na prova de elites/sub23, alcançando o 13º lugar (6ª em sub23). Erwin Vanderplancke, atleta belga do Clube de Natação de Torres Novas, ficou no top 10 deste Campeonato da Europa de Triatlo sprint. Na final B do Campeonato da Europa de Triatlo sprint de elites/sub23, Vasco Canadas e Gabriel Santos terminaram nos 13º e 19º lugares, respetivamente.