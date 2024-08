Lara Martins na selecção nacional de canoagem de cadetes

Atleta do Clube Náutico Barquinhense foi convocada para integrar a selecção nacional l de Velocidade em canoagem.

Lara Martins, do Clube Náutico Barquinhense, foi convocada para integrar a selecção nacional l de Velocidade em canoagem, na categoria de cadete feminino. A jovem encontra-se em Montemor-o-Velho para mais um estágio de preparação para a competição internacional Olympic Hopes que este ano se realiza na Hungria, de 19 a 22 de Setembro.

O Olympic Hopes é o primeiro passo para os futuros campeões no caminho para os Jogos Olímpicos. Segundo nota informativa do clube de Vila Nova da Barquinha, existe uma série de medalhados olímpicos e competidores que experimentaram o ambiente de uma competição internacional de canoagem pela primeira vez neste evento.

Lara Martins, de 14 anos, fez uma época brilhante, como primeiro ano na categoria de cadete feminino. A nível regional foi campeã regional de Esperanças Centro, campeã regional de Esperanças da Bacia do Tejo, campeã regional de Fundo da Bacia do Tejo, campeã regional de Velocidade nos 500m e vice-campeã regional de Velocidade nos 200m. No panorama nacional foi campeã nacional de Fundo, campeã nacional de Esperanças, campeã nacional de Velocidade nos 500m, vencedora da Taça de Portugal nos 500m, vice-campeã em K2 no Inter Associações de Regatas em Linha.

No panorama internacional, foi chamada pela primeira vez aos trabalhos da selecção nacional de juniores onde participou numa tripulação de k4 alcançando a sétima classificação no Campeonato da Europa, e foi agora convocada a integrar a selecção nacional de cadetes.