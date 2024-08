Pescadores de Vila Franca de Xira representam Portugal no Campeonato do Mundo

Clube First Bait de Vila Franca de Xira compete desde 2016 no escalão máximo a nível nacional e já carimbou várias presenças no mundial.

O Clube First Bait de Vila Franca de Xira vai levar três atletas ao Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva que se disputa este mês de Agosto na cidade de Bela Crkva, na Sérvia. Os pescadores do clube vilafranquense vão vestir as cores nacionais competindo com representantes de outras nações, como França, Inglaterra, Hungria, Polónia, Croácia, Espanha, Itália, Sérvia, Eslovénia, Países Baixos, Alemanha, Bulgária,Bélgica, Macedónia e Chéquia.

Este é considerado um marco histórico para o clube por nunca ter tido uma representação tão significativa na selecção nacional. Os atletas são Ivo Silva Fontes Figueira, na Categoria U25, João Pedro Caeiro Pinheiro, na Categoria U15, e Miguel Oliveira Caneira, também na Categoria U15. Os atletas estão na semana de treinos, dedicando-se a testar técnicas e engodos, reconhecer as espécies locais e aperfeiçoar os métodos que usarão na competição. A pesca desportiva é uma actividade que exige habilidade, paciência e conhecimento profundo sobre o comportamento dos peixes e o uso de equipamentos específicos. As competições de pesca desportiva avaliam a destreza dos pescadores na captura de peixes, respeitando as regras de conservação e sustentabilidade ambiental.