Alma do Vinho em Alenquer é em Setembro mas já mexe

Maior Festival de Vinhos da região de Lisboa vai realizar-se entre 12 e 15 de Setembro em Alenquer. Alma do Vinho foi considerado o “Evento do Ano” e abarca exposições, provas de vinho, gastronomia e concertos.

Já estão à venda os ingressos para a Alma do Vinho 2024, o maior festival de vinhos da região de Lisboa que vai acontecer entre 12 e 15 de Setembro no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer. Os bilhetes estão à venda através da Ticketline, Posto de Turismo de Alenquer e Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Alenquer.

O passe geral custa 25 euros e dá acesso aos quatro dias de festival e a possibilidade de vivenciar um evento com quase 300 referências vínicas para prova. Até 18 de Agosto, os primeiros 500 compradores garantirão, como habitualmente, um kit-surpresa pensado para o evento. Também se pode optar pelo bilhete diário, com um custo de 10 euros.

O festival Alma do Vinho foi considerado o “Evento do Ano” no Concurso de Vinhos de Lisboa e é destinado a profissionais vinícolas, entusiastas do vinho e ao grande público.

Na sexta edição de um festival que se afirma ano após ano não vão faltar as provas de vinho, a gastronomia de excelência, as conversas sobre o mundo vinícola, exposições, os programas premium, os melhores chefs da região e as experiências sensoriais. Os quatro dias de festa garantida contarão com a música de Syro (dia 12), Nininho Vaz Maia (dia 13), Mariza (dia 14) e Ivandro (dia 15).

As crianças até aos 10 anos (inclusive) não pagam bilhete desde que acompanhadas por um adulto munido de ingresso válido para a entrada no recinto. De acordo com o município de Alenquer os detalhes sobre os programas premium serão revelados em breve.