Associação SGR da Fajarda aceita doações durante as festas em Coruche

Associação SGR está a aceitar todo o tipo de doações e novos sócios durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo em Coruche.

A Associação SGR (Servir-Gostar-Resolver) Solidário da Fajarda, no concelho de Coruche, está até dia 18 de Agosto nas Tasquinhas em Coruche, nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo.

A associação está a aceitar todo o tipo de doações que podem ser entregues durante a festa, nomeadamente produtos alimentares.

A associação presta apoio alimentar a famílias carenciadas, apoia o canil e Amigos dos Animais de Coruche e encaminha para as instituições casos de toxicodependência. Nas tasquinhas os voluntários da associação vão estar a servir petiscos e bebidas. A SGR apela a novos sócios que podem ajudar através do pagamento das quotas que custam 20 euros por ano.