Audições sobre Operação Integrada de Gestão da Paisagem em Ourém

A audição de interessados no âmbito da proposta de Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) para a Área Integrada de Gestão da Paisagem Serras Norte de Ourém decorre até dia 28 de Agosto, informa a Associação de Desenvolvimento Serras do Norte de Ourém (ADN – SNO). Com esta acção pretende-se recolher sugestões dos proprietários, produtores florestais abrangidos e demais titulares de direitos reais, ou quem exerça poderes de representação.

A reunião final para aprovação da proposta de OIGP está marcada para dia 6 de Setembro, das 18h00 às 20h00, no salão da Junta de Freguesia de Espite. A associação compromete-se a garantir que todas as partes interessadas têm oportunidade de contribuir para o processo de tomada de decisão, assegurando transparência e inclusão. A informação completa sobre a proposta está disponível no site da Direção Geral do Território e no site da ADN – SNO.