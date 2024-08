Cortejo das Vindimas da Alpiagra aberto a todos os visitantes

O Cortejo das Vindimas da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça - Alpiagra - é aberto a todos os visitantes. Para participar basta aparecer no espaço no dia do desfile, que se realiza a 17 de Agosto, caracterizado com trajes regionais da região ribatejana. “É uma oportunidade única de se envolver directamente na celebração das tradições locais e de viver uma experiência autêntica”, refere a Câmara Municipal de Alpiarça em comunicado, acrescentando: “não se esqueça de partilhar as suas fotos trajadas a rigor para que possamos divulgar nas nossas redes sociais. Utilize o formulário de submissão de fotos para nos enviar as suas melhores imagens”, refere.