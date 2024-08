Formação sobre compostagem em Santarém

No dia 14 de Agosto, realizou-se uma formação sobre compostagem, inserida no Projecto GIRObio, na Casa do Ambiente - Rua Pedro Canavarro Edifício do Antigo Ginásio do Seminário. A adesão ao projecto GIRObio é gratuita e pode ser feita através do site oficial (https://girobio.santarem.pt). Os munícipes podem escolher entre aderir à Compostagem Doméstica ou Comunitária. Após a validação da inscrição, é obrigatório participar numa acção de sensibilização sobre compostagem, que abordará os princípios básicos, os materiais necessários e dicas para o processo de compostagem. Durante a acção, os participantes poderão tirar dúvidas sobre o tema e recebem o Guia da Compostagem.