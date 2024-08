Piscinas de Salvaterra de Magos vão encerrar para manutenção

As piscinas municipais de Salvaterra de Magos vão encerrar a partir de 3 de Setembro para obras de requalificação da cobertura, intervenção que durará dois meses. Segundo O MIRANTE apurou, as obras iniciam no início do ano lectivo por impossibilidade do empreiteiro em realizá-las antes. Nas suas redes sociais, o Clube Náutico de Salvaterra de Magos diz ser alheio à situação e pede desculpa pelo transtorno causado pelo fecho das piscinas municipais.

Recorde-se que até sábado, 17 de Agosto, decorre a Semana Aberta nas piscinas municipais no âmbito do Dia Internacional da Juventude, com a isenção de taxas para todos os utentes até aos 30 anos.