Volta a Espanha está a chegar a Ourém e vai causar constrangimentos

Entre os dias 16 e 18 de Agosto haverá constrangimentos de estacionamento e trânsito nas ruas circundantes à zona de chegada e meta da etapa da La Vuelta (Volta a Espanha em bicicleta), que são necessários para garantir a segurança de todos e o bom desenrolar do evento desportivo.

27 anos depois, Portugal volta a fazer parte do percurso da prova, que recebe os melhores ciclistas do mundo entre 17 a 19 de Agosto. A cidade de Ourém acolhe a chegada da segunda etapa da prova no dia 18 de agosto.

A chegada da Volta a Espanha a Ourém resulta da iniciativa do município e decorre de longas e complexas negociações, dificultadas pelas manifestações de interesse de várias autarquias portuguesas. “Foi uma negociação difícil, que estava assegurada há alguns meses, mas só agora foi tornada pública”, confirmou Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, considerando este acontecimento como “uma oportunidade única para dar a conhecer o nosso concelho ao Mundo, tendo em conta o impacto mediático garantido através da transmissão televisiva para 190 países”. A Vuelta é uma das maiores competições do calendário desportivo internacional, sendo um evento reconhecido pelo tremendo retorno económico que garante aos territórios por onde passa.