GNR com mais de uma centena de militares em peregrinação a Fátima

A GNR contou, na terça-feira, 13 de Agosto, com mais de uma centena de militares de várias valências no encerramento da peregrinação internacional de Agosto ao Santuário de Fátima, cujo espaço aéreo está interditado a voos não autorizados de ‘drones’. “Temos um dispositivo reforçado desde o dia 10 até ao dia 18, sendo que o enfoque é dia 13, o ponto alto das celebrações, onde vamos ter 110 militares empenhados, de várias valências da Guarda Nacional Republicana (GNR)”, disse à Lusa o major Cláudio Lopes, oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação policial “Migrante 2024” visa “garantir a segurança e tranquilidade pública, o controlo do tráfego rodoviário e a prevenção criminal, tanto no Santuário de Fátima, como nas áreas envolventes”. Além da interdição temporária do espaço aéreo, a GNR “intensifica as acções de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima” e reforça o “policiamento no santuário e zonas envolventes”.

Esta peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 52.ª Semana Nacional das Migrações. Serviços do santuário anunciaram 23 grupos de peregrinos, 21 dos quais estrangeiros. Além de peregrinos de vários países europeus, contam-se ainda de África e da Ásia.