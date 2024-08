Almeirim investe 195 mil euros para melhorar limpeza de ruas

A Câmara de Almeirim decidiu comprar uma nova viatura de limpeza e lavagem urbana por 195 mil euros mais IVA. O equipamento foi adquirido através de ajuste directo, no âmbito de um acordo quadro que se suporta no preço mais baixo conseguido pela Connect, uma central de compras públicas fundada em 2015 e que faz pesquisas de mercado para obter o melhor valor de mercado. O vice-presidente do município, Paulo Caetano, diz que já há algum tempo que se procura uma nova máquina e que agora surgiu a oportunidade de se conseguir um bom valor. O autarca justifica a necessidade de compra da viatura com o facto de as duas máquinas de limpeza das ruas que estão ao serviço terem mais de duas décadas de trabalho, sendo que uma está em piores condições e vai parar com a chegada da nova. A entrega do equipamento deve ocorrer no espaço de dois meses, segundo a previsão de Paulo Caetano.