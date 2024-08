Azambuja alerta para aplicação de herbicidas junto à linha de comboio

Município de Azambuja vai aplicar herbicidas junto à linha de comboio de 12 a 16 de Agosto. Crianças e animais devem evitar a zona nas 24 horas seguintes à aplicação dos produtos.

A Câmara Municipal de Azambuja informou que vão ser aplicados produtos fitofarmacêuticos junto à via ferroviária em Vila Nova da Rainha, Azambuja e Aveiras de Baixo após ter sido realizada desmatação nessas áreas.

As intervenções decorrem de 12 a 16 de Agosto, entre as 08h00 e as 18h00, e estão enquadradas no âmbito de controlo de vegetação dos dois aos cinco metros das vias-férreas dentro do domínio público ferroviário e dos cinco aos 10 metros nas zonas constantes no Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. O produto fitofarmacêutico aplicado será “TouchDown Premium” e pontualmente “Chikara”.

“De forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o máximo cuidado nos referidos espaços públicos, evitando a utilização dos mesmos, por crianças e animais, nas 24 horas seguintes à aplicação”, refere o município.