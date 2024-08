Bombeiros Torrejanos com recrutamento aberto

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para quem queira integrar o seu corpo activo. Os candidatos devem ter a escolaridade mínima obrigatória e idade entre os 17 e os 45 anos. As inscrições podem ser realizadas no site www.bombeirostorresnovas.pt ou presencialmente, no quartel da corporação em Torres Novas.