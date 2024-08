Cavaleiro Rui Salvador homenageado na última corrida na Praça de Tomar

O cavaleiro tomarense foi homenageado na sexta-feira, 9 de Agosto, na Corrida de Toiros que se realizou na Praça de Tomar. Rui Salvador foi acarinhado pelo público e agraciado por diversas entidades.

A última Corrida de Toiros de Rui Salvador em Tomar, a sua cidade natal, realizou-se na passada sexta-feira à noite, dia 9 de Agosto. O cavaleiro tomarense despediu-se da Praça que tem o nome do seu pai, José Salvador, numa corrida dedicada ao emigrante. A corrida foi especialmente simbólica, não só porque foi a última do cavaleiro naquela praça, como também porque marcou os 40 anos de alternativa de Rui Salvador, tendo sido precisamente há quatro décadas que o cavaleiro tirou a sua alternativa na praça de toiros do Campo Pequeno.

A corrida tauromáquica contou com casa cheia, sendo muitos os que não quiseram faltar à despedida do “cavaleiro dos ferros impossíveis”, como é conhecido e carinhosamente chamado. No intervalo do espectáculo, Rui Salvador foi homenageado em plena arena, tendo sido presenteado por diversas entidades, como associações e autarquias, assim como pelo público que não se cansou de aplaudir o cavaleiro do concelho. A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, que também foi homenageada pelos seus 150 anos, interpretou os “Parabéns” como forma de homenagem ao cavaleiro, que se mostrou visivelmente emocionado. Foi ainda descerrada uma placa evocativa da efeméride no átrio principal da praça de toiros.