Centro de Saúde da Nabância em Tomar tem um novo veículo eléctrico

O presidente da Câmara Municipal de Tomar entregou um veículo eléctrico ao Centro de Saúde da Nabância. Hugo Cristóvão esteve nas instalações da unidade de saúde para proceder à entrega da viatura, que se destina à prestação de cuidados de saúde no domicílio. Esta doação ocorreu no âmbito da medida “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas”, criada no âmbito do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

A Câmara Municipal de Tomar está, desde Janeiro deste ano, devido à descentralização de competências, responsável pelos recursos de cuidados de saúde primários no concelho, onde se inclui a frota automóvel, que o município refere que está “em boa parte bastante debilitada”.