Centro de Saúde do Entroncamento tem uma nova viatura eléctrica

Viatura foi adquirida no âmbito de uma candidatura promovida pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo com objectivo de reforçar capacidade de resposta e qualidade na assistência a utentes.

O Centro de Saúde do Entroncamento tem uma nova viatura eléctrica com o objectivo de promover a melhoria dos cuidados de saúde primários no concelho, nomeadamente na promoção da saúde, prevenção da doença, diagnóstico precoce, tratamento adequado e reabilitação. A viatura foi adquirida no âmbito de uma candidatura promovida pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “Cuidados de Saúde Primários com mais respostas”, e destina-se a reforçar a capacidade de resposta e qualidade na assistência prestada aos utentes do concelho.

A entrega das chaves da viatura contou com a presença do presidente do conselho de administração, Casimiro Ramos, do vogal executivo, Carlos Gil e do director clínico para a área dos Cuidados de Saúde Primários, Flávio Ribeiro, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Com a entrega da nova viatura pretende-se reforçar a capacidade operacional do Centro de Saúde, nomeadamente no apoio à prestação de cuidados domiciliários, permitindo ainda, com a opção de veículo eléctrico, apostar na sustentabilidade ambiental e na eficiência energética.