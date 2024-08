Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, vai realizar mais uma recolha de sangue. A iniciativa acontece a 17 de Agosto, sábado, das 15h00 às 19h30, na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. Durante o Verão, as reservas de sangue enfrentam uma redução crítica e é crucial que todos aqueles que estejam em boas condições de saúde considerem a doação de sangue.