Falta de saneamento e fezes nos contentores no Sobralinho

Venho divulgar a grave situação de falta de saneamento básico vivida pelos moradores do Bairro do Clarimundo e Bairro do Horácio no Sobralinho. Onde alguns moradores residentes em casas ilegais abarracadas jogam há anos as suas fezes no contentor de lixo. Desta forma todas as famílias do bairro têm convívio com este martírio há décadas e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira simplesmente fecha os olhos.

A vossa última reportagem no bairro que aos olhos dos residentes foi simplesmente aligeirada, não mostrando verdadeiramente a realidade e sim dando ênfase à falta de habilitação das famílias de etnia cigana. Temos lutado diariamente no entanto não temos tido sucesso, inclusive a limpeza do bairro está sendo feita pelos próprios moradores.

Paulo Júnior