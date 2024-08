Férias activas em Azambuja envolveram 480 crianças

Ao longo de quatro semanas as crianças participaram em jogos, actividades desportivas, sessões de cinema e visitaram museus dentro e fora do concelho de Azambuja.

O programa Férias Activas Verão 2024, do concelho de Azambuja, contou com a participação de 480 crianças e jovens dos 6 aos 14 anos de idade. Promovido pelo município, este projecto, que terminou dia 26 de Julho, visou proporcionar uma resposta às famílias do concelho, promovendo a prática de diversas actividades desportivas, educativas, lúdicas e culturais, bem como visitas a locais de interesse, dentro e fora de Azambuja.

As crianças participaram durante quatro semanas em jogos lúdicos e gincanas, peddy papers, escalada, sessões de cinema, jogos aquáticos, râguebi e insufláveis. Tiveram ainda oportunidade de visitar, no concelho, o Museu Municipal Sebastião Mateus Arenque, a Biblioteca Municipal de Azambuja, os Bombeiros Voluntários de Azambuja e o Parque Rural Tambor. Participaram ainda num passeio no barco varino para conhecer a Rota dos Mouchões. Fora do concelho visitaram o Museu da Carris, o Museu do Dinheiro, o Hello Park em Monsanto, o Complexo Aquático de Santarém, o Museu do Parlamento e o Quake – Museu do Terramoto de Lisboa.

Os participantes são organizados tendo em conta a localidade de residência e divididos por faixas etárias: dos 6 aos 10 anos e dos 11 aos 14 anos. Em todas as actividades, as crianças são acompanhadas por um professor especializado na modalidade/actividade e por monitores auxiliares.