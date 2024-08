Oito médicos para trabalhar nos Centros de Saúde de Ourém

Unidade Local de Saúde da Região de Leiria lançou três concursos sendo que se perspectiva a entrada de oito médicos de família nos centros de saude de Ourém.

A Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL) lançou três concursos para contratar um total de 84 médicos, segundo informação publicada em Diário da República. Um dos concursos visa o preenchimento de 31 postos de trabalho na área hospitalar da carreira médica. Um segundo concurso destina-se ao preenchimento de 51 postos de trabalho, sete dos quais vagas carenciadas, para médicos de medicina geral e familiar. As vagas destinam-se aos centros de saúde de Ourém (oito), de Leiria (16), Pombal (sete), Marinha Grande (seis), Alcobaça (cinco), Porto de Mós (cinco) e Nazaré (quatro).

A área de influência da ULSRL corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e nove centros de saúde, de acordo com o sítio na Internet do Serviço Nacional de Saúde.

Recorde-se que o presidente da Câmara Municipal de Ourém aproveitou as cerimónias oficiais do Dia do Município deste ano para apelar ao Governo mais intervenção na resolução de alguns problemas no concelho, sobretudo relacionados com a falta de acesso a cuidados de saúde. Luís Albuquerque deu conta de que existe actualmente no concelho mais de 18 mil utentes sem médico de família atribuído, ou seja, cerca de 40% da nossa população. O autarca aproveitou a presença do secretário de Estado Hélder Reis para deixar algumas reivindicações. “Apesar de todos os investimentos, o município continua a trabalhar para resolver um conjunto de situações que infelizmente tardam em ser resolvidas e que dependem do Estado Central”, disse.