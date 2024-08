Previstos passeios para as Gatinheiras em Salvaterra de Magos

Intervenção nas Gatinheiras, em Salvaterra de Magos, inclui a construção da rede pluvial e pavimentação das ruas.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai candidatar a fundos comunitários, no âmbito do Programa Regional do Alentejo – Portugal 2030, a construção de vias pedonais nas ruas Tratado de Salvaterra, dos Trabalhadores Agrícolas e dos Campinos, em Salvaterra de Magos, zona popularmente conhecida por “Gatinheiras”. Prevê-se a construção da rede pluvial e pavimentação das respectivas ruas. Esta última intervenção não será abrangida por fundos europeus, segundo explicou o presidente da câmara, Hélder Esménio (PS). O investimento estimado é de cerca de um milhão de euros e o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) será de 400 mil euros se o projecto for aprovado.